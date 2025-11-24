Ciclismo Seis bajas El Kern Pharma anuncia que seis ciclistas no seguirán en el equipo EITB Publicado: 24/11/2025 17:48 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 17:48 (UTC+1) Son Pau Miquel, José Félix Parra, Unai Aznar, Miguel Ángel Fernández, Kiko Galván y Haimar Etxeberria, que correrá en el Red Bull-BORA. Kern Pharma Bajak; IMAGEN: KERN PHARMA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ken Pharmak sei txirrindularik taldea utziko dutela iragarri du

El Kern Pharma ha anunciado, este lunes, que seis de sus ciclistas no van a continuar en el equipo navarro, a partir de la próxima temporada de 2026. Se trata de Pau Miquel, José Félix Parra, Unai Aznar, Miguel Ángel Fernández, Kiko Galván y Haimar Etxeberria; este último va a continuar su carrera como profesional en el Red Bull-BORA.

El Kern Pharma se ha despedido de los seis corredores a través de sus redes sociales: "Gracias por vuestro compromiso, por el trabajo de tantos años y por la manera en que habéis formado parte de este proyecto. Hemos reído, sufrido y crecido juntos, y os deseamos la mejor de las suertes", ha trasladado a los ciclistas.