Ciclismo Fichaje El Caja Rural-Seguros RGA ficha a Fernando Gaviria, para la temporada de 2026 EITB Publicado: 25/11/2025 18:06 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2025 18:40 (UTC+1) El equipo navarro incorpora, a un corredor que cuenta en su palmarés, con dos victorias de etapa en el Tour de Francia, y cinco en el Giro de Italia. Gaviria, de 31 años, llega al Caja Rural-Seguros RGA desde el Movistar. Fernando Gaviria; IMAGEN: CAJA RURAL-SEGUROS RGA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Caja Rural-Seguros RGAk Fernando Gaviria fitxatu du 2026ko denboraldirako

El ciclista colombiano Fernando Gaviria, ganador de etapas en Tour de Francia y Giro de Italia, correrá en Caja Rural-Seguros RGA la próxima temporada, tras dejar el Movistar Team.

Gaviria llega a la formación navarra después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario, informa su nuevo equipo en un comunicado, en el que se destaca que lleva toda una década formando parte de varios de los equipos más relevantes del pelotón; con ellos, ha llegado a ganar dos etapas del Tour de Francia de 2018, y cinco etapas del Giro de Italia, entre 2017 y 2019.

"Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí" ha señalado Gaviria.