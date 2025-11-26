Ciclismo Fichaje Haimar Etxeberria ficha por el Red Bull Bora para la temporada 2026 EITB Publicado: 26/11/2025 17:24 (UTC+1) Última actualización: 26/11/2025 17:24 (UTC+1) El ciclista de Irún deja el Kern Pharma, después de sus destacadas actuaciones de esta temporada, para dar el salto al World Tour con la formación alemana, donde corren ciclistas de la talla de Evenepoel y Roglic. Haimar Etxeberria, IMAGEN: RED BULL BORA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Haimar Etxeberriak Red Bull Borarekin sinatu du 2026 denboraldirako

Haimar Etxeberria, ganador de la Vuelta a Castilla y León 2025, deja el Kern Pharma para firmar con el Red Bull Bora, de esta manera el ciclista gipuzcoano da el salto definitivo al World Tour. En la formación alemana Haimar tendrá la oportunidad de correr con ciclistas como Remco Evenepoel o Primoz Roglic.

Para la escuadra alemana este fichaje supone una apuesta para el futuro: "Con Haimar incorporamos a un ciclista que encaja a la perfección con nuestra visión a largo plazo. Si bien aún se encuentra en las primeras etapas de su carrera, sus ganas de aprender y su talento, le hacen muy prometedor en carreras de un día y finales al esprint mas exigentes", aseguró Zak Dempster director del nuevo equipo del corredor vasco.

"Estoy muy contento de unirme al Red Bull Bora Hansgrohe. Desde las primeras conversaciones, sentí una gran confianza y una visión clara de cómo puedo crecer aquí. Estoy motivado para esta nueva etapa y entusiasmado por contribuir al proyecto", ha comentado Haimar Etxeberria.