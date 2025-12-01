Ciclismo Nueva temporada Euskadi Fundazioa tendrá catorce ciclistas en la temporada de 2026 EITB Publicado: 01/12/2025 17:16 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2025 19:23 (UTC+1) El equipo de formación de la Fundación Euskadi, que es filial del Euskaltel-Euskadi, ha anunciado este lunes la incorporación de siete corredores. Euskadi Fundazioa taldea; IMAGEN: EUSKADI FUNDAZIOA Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Euskadi Fundazioak hamalau txirrindulari izanen ditu 2026 denboraldian

El Euskadi Fundazioa tendrá un equipo de catorce ciclistas para la temporada de 2026, tal y como ha precisado este lunes el conjunto vasco. El equipo de formación de la Fundación Euskadi, que es, además, filial del Euskaltel-Euskadi, ha anunciado este lunes la incorporación de siete corredores.

Los catorce ciclistas (tres de categoría élite, y once sub-23) serán estos: Joan Cardona, Asier Castilla, Iker Colmenero, Aimar Fernández, Aimar Galdos, Ibai Irisarri, Aimar Marín, Marco Martín, Eder Moreno, Kepa Ormazabal, Ander Otegi, Alain Suárez, Adur Tapia y Ehki Uriarte.

El Euskadi Fundazioa destaca, entre las siete incorporaciones que llegan al equipo, la de Marco Martín, procedente del Red Bull–BORA, las de Moreno y Tapia, del Eiser-Hirumet, y el ascenso de cuatro ciclistas juveniles: Cardona, Colmenero, Aimar Fernández y Uriarte.

El director deportivo Mikel Gaztañaga ha subrayado que el equipo vasco cuenta con una plantilla "joven y de calidad, catorce ciclistas para seguir trabajando en nuestra filosofía de cantera y nutrir al Euskaltel-Euskadi con corredores de futuro".