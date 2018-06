Ciclismo

Criterium Dauphiné, 6ª etapa

Pello Bilbao gana en la cima de La Roserie

09/06/2018

"Ayer tuve un mal día, pagué los esfuerzos del Giro, pero hoy tenía buenas piernas”, ha dicho el vizcaino tras cruzar la línea de meta en primer puesto. Geraint Thomas sigue de líder en la general.

Pello Bilbao (Astana) ganó este sábado en solitario la sexta etapa del Criteriun de Dauphiné, una jornada corta, de 110 km, con final en el puerto de primera de La Rosiere, y el británico Geraint Thomas, segundo, reforzó su liderato en la carrera francesa.

Bilbao fue el único superviviente de la escapada del día y cruzó como vencedor bajo la pancarta con un tiempo de 3h34:11. Veintiún segundos después llegó Thomas, que había soltado unos metros antes al francés Romain Bardet, al irlandés Dan Martin y al británico Adam Yates, sus compañeros en el grupo perseguidor.

Thomas lidera ahora la general con 2:01 minutos de ventaja sobre Bardet y 2:30 sobre Dan Martin.

Pello Bilbao pasó bajo la pancarta de 2 km con 19 segundos de ventaja, pese a los esfuerzos de Dan Martin, que intentó sin éxito escapar a la vigilancia de Thomas, Bardet y Adam Yates.

A 300 metros de meta el líder dejó clavados a sus compañeros pero no pudo alcanzar a Pello Bilbao, que se pudo relajar en los últimos metros.

"Ayer tuve un mal día, pagué los esfuerzos del Giro, pero hoy tenía buenas piernas. El equipo Astana creyó en mí y me está ayudando mucho. En el último ascenso conseguí una pequeña ventaja y supe conservarla. Es difícil llegar en buenas condiciones después del Giro, y sobre todo de este Giro, pero hoy me he encontrado bien", declaró Pello Bilbao.