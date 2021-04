19/04/2021 12:40 Ciclismo Del 19 al 23 de abril Comienza el Tour de los Alpes EITB Media Pello Bilbao ensaya el Giro de Italia en los Alpes, donde regresa, entre otros, Nairo Quintana. Escuchar la página Escuchar la página

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) afronta "motivado y en forma" como líder de su equipo la 45 edición del Tour de los Alpes que se disputa entre los días 19 y 23 de abril ante rivales de nivel, como el colombiano Nairo Quintana, el británico Simon Yates y el defensor del título, el ruso del Ineos Pavel Sivakov.

Bilbao (Gernika, 31 años), llega en buen momento tras la sexta plaza en la Itzulia y dispuesto a perfilar, como todos sus rivales, la preparación para el Giro de Italia que comienza el 8 de mayo.

"Tengo una motivación particular cuando compito en Italia, ya que siempre he obtenido excelentes resultados, tanto en el Giro como en el Tour de la Alpes, cuando en 2018 gané la etapa inaugural y me puse la camiseta de líder".

Las aspiraciones de Bilbao son las mismas que la de otros corredores que estarán en la salida. El ruso Sivakov defenderá el título logrado en 2019, ya que la carrera se suspendió en 2020 por el Covid, pero las opciones también pasan por nombres destacados como Nairo Quintana, Jai Hindley, segundo en el Giro, Simon Yates, Hugh Carthy, tercero en la Vuelta.

Las etapas

Lunes 19, 1ª etapa, Brixen - Innsbruck 140,6

Martes 20, 2ª etapa, Innsbruck - Feichten im Kaunertal 121.5

Miércoles 21, 3ª etapa, Imst - Naturns 162

Jueves 22, 4ª etapa, Naturns - Pieve di Bono 168.6

Viernes 23, 5ª etapa, Valle del Chiese/Idroland - Riva del Garda 120.9

Últimos vencedores

2019. Pavel Sivakov (RUS)

2018. Thibaut Pinot (FRA)

2017. Geraint Thomas (GBR)

2016. Mikel Landa (ESP)

2015. Richie Porte (AUS).