El eritreo Biniam Girmay Hailu hace historia en la Gante-Wevelgem

El eritreo Biniam Girmay Hailu, del equipo Intermarché-Wanty-Gobert, hizo historia este domingo al ganar la 84 edición de la clásica Gante-Wevelgem, disputada sobre 248,8 kilómetros, y convertirse en el primer ciclista de su país que gana una prueba del World Tour.

Biniam Girmay, nacido hace 21 años en Asmara, se impuso tras superar al francés Christophe Laporte (Jumbo-Visma) en los últimos 250 metros de esta clásica adoquinada. Consiguió la victoria más importante de su corta carrera deportiva e hizo historia para su país.

El eritreo formó parte del grupo de cuatro escapados a falta de 24 kilómetros. El cuarteto aguantó destacado hasta disputarse el triunfo en un esprint en el que Biniam Girmay fue el más poderoso, al batir a Laporte y a los belgas Dries van Gestel (TotalEnergies) y Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

"Es increíble, asombroso. No podía esperar esto. Acabamos de cambiar el plan hace unos días, el viernes. Sólo hemos venido a por un buen resultado. Esta carrera es increíble. Increíble", dijo Biniam Girmay nada más ganar la prueba en declaraciones que difunde cyclingnews.com.

CLASIFICACIÓN

1- GIRMAY HAILU Biniam (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) 5:37:57

2- LAPORTE Christophe (Jumbo-Visma) 0:00

3- VAN GESTEL Dries (TotalEnergies) 0:00

4- STUYVEN Jasper (Trek - Segafredo) 0:00

5- KRAGH ANDERSEN Søren (Team DSM) 0:08

6- MERLIER Tim (Alpecin-Fenix) 0:08

7- PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) 0:08

8- GARCÍA CORTINA Iván (Movistar Team) 0:08

9- MOHORIC Matej (Bahrain - Victorious) 0:08

10- DÉMARE Arnaud (Groupama - FDJ) 0:08

...

25- ARANBURU Alex (Movistar Team) 0:08

#GWEmen



¿ This is history! ¿¿ @GrmayeBiniam wins Gent-Wevelgem after a phenomenal sprint! @LAPORTEChristop ¿and @VgDries ¿join him on the podium. #GWE22 pic.twitter.com/UNyWYP7eKx