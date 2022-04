Ciclismo EDICION 23 Warren Barguil se lleva el Gran Premio Miguel Indurain AGENCIAS | EITB MEDIA Última actualización: 02/04/2022 19:27 (UTC+2) Publicado: 02/04/2022 19:08 (UTC+2) El francés del Arkea supera Aleksander Vlasov en un esprint de un grupo reducido. Escuchar la página Escuchar la página

El ciclista francés Warren Barguil, del Team Arkéa–Samsic, se ha llevado la vigésimo tercera edición del Gran Premio Miguel Indurain celebrada en Navarra tras imponerse al resto de adversarios en la meta de Estella.

El ciclista, de 30 años, sucede a Alejandro Valverde como nuevo vencedor de esta prueba, a la que no el murciano no ha podido concurrir al no estar recuperado de un resfriado.

Tras el vencedor de la prueba han pasado el ruso Aleksandr Vlasov (Bora–Hansgrohe) y el australiano Simon Clarke (Israel –Premier Tech).

La mañana ha comenzado con un comunicado por parte de la organización sobre la cancelación de las ascensiones previstas a Eraul, Guirguillano y Lezaun debido a la nieve y el recorrido ha bajado de los 200 a los 191 kilómetros.

La escapada del día ha estado conformada por 9 corredores entre los que se encontraban Paul Lapeira (AG2R), Oscar Cabedo (Burgos BH), Stephen Basset (Human Powered Health), Jon Barrenetxea (Caja Rural), Ivan Cobo (Kern Pharma), Alex Martín (Eolo Kometa), Rafa Reis (GlassDrive) y Mikel Bizkarra y Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi)

A falta de 75 kilómetros para meta, el vizcaíno Barrenetxea ha tenido un percance con una racha de viento y se ha visto con sus huesos en el suelo. Debido al mismo ha sufrido un corte en el labio, pero ha podido reintegrarse a la fuga.

El Movistar Team y el UAE han tirado del pelotón, y la escapada ha quedado definitivamente absorbida por el grueso de la expedición a unos 30 kilómetros para el final.

Tras un tramo en que se han sucedido varios ataques, Gorka Izagirre (Movistar), Aleksander Vlasov (BORA), Pello Bilbao (Bahrain), Jefferson Cepeda (Caja Rural) y Victor Lafay (Cofidis) arrancaban a 10 kilómetros de meta con 14 segundos de diferencia respecto al grupo más numeroso y se marchaban.

Parecía que la ventaja era clara, pero el pelotón los ha alcanzado a falta de 2,4 kilómetros y la igualdad se ha mantenido hasta la última bajada de Ibarra, tras la que 10 ciclistas han llegado destacado a la recta de meta, donde Barguil ha sorprendido llegando desde atrás.