Ciclismo CLÁSICA Vollering y Sheffield se adjudican la Flecha Brabanzona AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 13/04/2022 20:41 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2022 20:56 (UTC+2) La neerlandesa vence en solitario mientras que el joven estadounidense sorprende a los favoritos.

La neerlandesa Demi Vollering (SD Worx) realizó una enorme exhibición en solitario para imponerse en la 7a edición de la Flecha Brabanzona disputada con un recorrido de 141 kilómetros entre Sint-Pieters-Leeuw y Overijse.

Vollering (Pijnacker, 25 años) se llevó la victoria en una jornada lluviosa en la que no faltó la batalla de principio a fin. La neerlandesa tuvo su día y se mostró combativa en todo momento. La vencedora de la Lieja-Bastoña y Course By Le Tour 21 y recientemente segunda en la Amstel, controló y dominó a su antojo entrando en todos los cortes que pudieran ser importantes y cruzó la meta en solitario.

Tras ella llegó el grupo perseguidor, con la polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon), a 21 segundos, en la segunda plaza y la alemana Liane Lippert (DSM) en la tercera.

Vollering sucede en el palmarés a la estadounidense Ruth Winder, vencedora en 2021.

Sheffiel sorprende a los favoritos

Más tarde, en la prueba masculina, el estadounidense de 19 años Magnus Sheffield (Ineos) prolongó la semana fantástica de su equipo con la victoria en solitario en la 62 edición de la Flecha Brabanzona disputada con un recorrido de 205,1 km entre Lovaina y Overijse.

Sigue el festival del Ineos. En menos de una semana triunfos en la Itzulia con Daniel Felipe Martínez, en la Amstel con Kwiatkowski y ahora con un joven nacido hace 19 años en Pittsford (Nueva York) que supo rematar la mayoría absoluta de su equipo en la escapada de 7 hombres que protagonizaron la última clásica flamenca de la temporada.

Sheffield marchaba escapado junto a sus compañeros Pidcock y Turner, ambos también jovencitos, de 22 años, Evenepoel, Wellens, Cosnefroy y Barguil. A 4 kilómetros de meta nadie se animaba a atacar, y además los marcajes estaban ralentizando y haciendo peligrar la fuga. De ahí que saliera del grupo el más novato, el más ambicioso y el más oportuno.

Una iniciativa que Sheffield remachó con un excelente triunfo en Overijse, donde cruzó la línea en solitario. Tras él entraron Benoit Cosnefroy y Warren Barguil a 37 segundos.