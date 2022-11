Evenepoel confirma que correrá el Giro 2023

Euskaraz irakurri: Evenepoelek 2023ko Giroan egongo dela baieztatu du

El belga Remco Evenepoel, campeón del Mundo en ruta y de la Vuelta 2022, ha confirmado su presencia en la salida del Giro de Italia el próximo 6 de mayo, por lo que se muestra decidido a buscar su segundo gran triunfo en una grande por etapas.

Evenepoel, de 22 años, se convirtió en la Vuelta en el primer corredor belga ganador de la ronda española en los últimos 40 años y después se proclamó campeón del Mundo en Wollongong (Australia). Desde entonces se abrió la duda sobre la participación de Remco en el Tour o Giro en 2023.

Por lo tanto, el arcoíris brillará en el Giro. Será la segunda participación de Evenepoel en la carrera rosa, ya que debutó en 2021 con retirada en la decimoctava etapa.

En un mensaje de video desde Amalfi (Italia), donde Evenepoel se encuentra reconociendo carreteras de la zona, confirmó que estará en el Giro la próxima temporada.

"Correré el Giro en 2023. Tengo muchas ganas. Será una edición especial ya que llevaré mi maillot arcoíris. Tengo muchas ganas de que llegue", dijo Evenepoel.

It's official ¿ I'm riding the 2023 @giroditalia and I can't be more excited for it. Andiamo!! ¿¿¿¿ #Giro #TheWolfpack pic.twitter.com/ftmL3Ohn0z