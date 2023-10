Ciclismo RENOVACIÓN Joan Bou renueva con el Euskaltel-Euskadi hasta 2024 EITB MEDIA Publicado: 05/10/2023 12:49 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2023 13:10 (UTC+2) De esta manera, el ciclista valenciano cumplirá un ciclo de cinco años con el equipo naranja. Bou se ha convertido en un ciclista de referencia del Euskaltel-Euskadi en las grandes citas del calendario. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Jon Bou, ciclista del Euskaltel-Euskadi. Foto: Euskaltel-Euskadi Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Joan Bouk Euskaltel-Euskadin jarraituko du 2024ra arte

Joan Bou (1997) continuará la próxima temporada en el Euskaltel-Euskadi, según ha anunciado el equipo este jueves. Por lo tanto, completará un ciclo de cinco años con la escuadra naranja. Un tiempo en el que el valenciano ha crecido como ciclista y es uno de los hombres de confianza del responsable deportivo Jorge Azanza.

Desde 2020 en el equipo, Bou se ha convertido en un ciclista de referencia del Euskaltel-Euskadi en las grandes citas del calendario. De hecho, disputó las ediciones 2021 y 2022 de la Vuelta a España, siendo protagonista con varias fugas. Este 2023, lo ha culminado de forma notable, un brillante décimo puesto en la Vuelta a Burgos y cuarto en el reciente Tour de Langkawi. Asimismo, también fue 11º en el Tour of Qinghai Lake y 12º en la Vuelta a Asturias.

Se trata de un ciclista versátil, de perfil escalador, que puede disputar carreras para la mejor clasificación posible y dar presencia al equipo en fugas de calidad. Su renovación en 2024 da continuidad a esa progresión y confirma la confianza mutua del corredor y el equipo. Su renovación se une a las de Mikel Bizkarra, Xabier Isasa, Mikel Iturria y Gotzon Martín.

"La renovación con el Euskaltel-Euskadi es la continuidad a los cuatro años anteriores en el equipo. He estado y estoy muy a gusto. He aprendido, he corrido mucho, y he mejorado año tras año. En concreto, este 2023 ha sido, posiblemente, el que mejor resultados he tenido", ha declarado Jon Bou.

Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, por su parte, ha asegurado que "Bou lleva varios años en el equipo y es un corredor que personalmente me gusta mucho. Creo que puede darnos aún más y así pienso que va a ser el año que viene".