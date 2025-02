El suizo Mauro Schmid se impone en la Cadel Evans Great Ocean Road Race

El ciclista suizo Mauro Schmid, del Team Jayco AlUla, se proclamó vencedor de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, carrera de un día disputada sobre un recorrido de 183.8 kilómetros con salida y llegada en la ciudad australiana de Greelong.

Schmid cruzó en solitario la meta con tres segundos de ventaja respecto a sus perseguidores después de colarse en un grupo delantero de aproximadamente una decena de corredores que se formó a falta de nueve kilómetros y de atacar por su cuenta a falta de siete.

El podio lo completaron dos australianos, Aaron Gate (XDS Astana Team) y Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe). Ambos superaron en el sprint definitivo al español Javier Romo (Movistar Team), quien a falta de dos kilómetros intentó, sin éxito, salir a la caza del ganador.

Esta es la primera victoria final para Schmid desde que ganase el Tour de Eslovaquia en el 2024 y completa un palmarés en el que también hay maillots de campeón en la Semana Internacional Coppi y Bartali (2023) y en el Tour de Baloise (2022) y una etapa en el Giro de Italia (2021).

Clasificación general

1 - SCHMID Mauro (Team Jayco AlUla) 4:26:07

2 - GATE Aaron (XDS Astana) +0,03

3 - PITHIE Laurence (Red Bull - BORA) m.t.

4 - ROMO Javier (Movistar Team) m. t.

5 - BAGIOLI Andrea (Lidl - Trek) m. t.

MAGIC MAURO ¿¿



The Swiss National Champion wins in the heat ¿ pic.twitter.com/gRuH2AyGfZ