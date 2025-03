Victorias de Pogacar y Vollering en la Strade Bianche, con Pello Bilbao quinto

Euskaraz irakurri: Pogacar eta Vollering nagusitu dira Strade Bianchen; Pello Bilbao, bosgarren

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) completó este sábado su triplete en la Strade Bianche, con una exhibición final que corrigió su caída a falta de 50 kilómetros y en la que se recompuso con facilidad para entrar en solitario en Santa Catarina. El bizkaíno Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ha llegado quinto, a más de cuatro minutos del ganador. En la carrera femenina la neerlandesa Demi Vollering (FDJ) se ha llevado la carrera por segunda vez tras imponerse a su compatriota Anna van der Breggen en un apasionante duelo.

Pogacar ha logrado una victoria para el recuerdo, con magulladuras tras la caída que le mandó despedido varios metros fuera de la carretera y un ataque colosal a menos de 19 km para superar al británico Thomas Pidcock y al belga Tim Wellens, que completan el podio. Así, iguala como máximo vencedor de la prueba al suizo Fabian Cancellara.

El UAE Team Emirates-XRG ha preparado el terreno para su líder y, con un ritmo altísimo, ha reducido el pelotón a unas 30 unidades a 90 kilómetros de meta. A pesar de todo, Pidcock les ha plantado cara y se ha fugado a falta de 78 kilómetros, con Pogacar a su rueda.

Los dos han rodado juntos en cabeza hasta que se ha producido la caída de Pogacar, que no ha tardado en recuperarse. Con solo 19 km por delante, en Colle Pinzuto, el esloveno se ha escapado para cruzar la meta en solitario.

¿ Big crash for Tadej Pogacar who ends up in the field!

¿ A bikechange and the World Champion is now storming towards a lone Tom Pidcock at the front #StradeBianche @CA_Ita pic.twitter.com/58ScD3V00u