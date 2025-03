Ganna vuela en la crono inaugural de la Tirreno superando a Ayuso en 23 segundos

Euskaraz irakurri: Gannak hegan egin du Tirreno-Adriatico lasterketako estreinako erlojupekoan, Ayusori 23 segundo aterata

El italiano Filippo Ganna destrozó este lunes el crono en la Tirreno-Adriático y finalizó la contrarreloj en 12 minutos y 17 segundos, superando en 23 segundos al español Juan Ayuso.

Experto en esta prueba, Ganna (INEOS) volvió a salir triunfador en una contrarreloj corta. El italiano voló en Lido de Camaiore y gestionó el ritmo mejor que nadie en la segunda mitad del recorrido de poco más de 11 kilómetros para, después de pasar 2 segundos más tarde que el español en el punto intermedio, sacarle los 23 segundos finales y marcar su mejor tiempo en la competición con otra exhibición.

El danés Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) completó el podio.

Azparren, el mejor vasco

Entre los corredores vascos, el mejor fue Xabier Mikel Azparren, que ha sido decimoprimero a 42 segundos. Pello Bilbao terminó en el 27º puesto a 54 segundos, Ion Izagirre ha quedado en el puesto 32ª a 57 y Mikel Landa en el 39º a 1:02.

Este martes, la segunda etapa tiene previsto un final al esprint clásico de esta competición tras 192 kilómetros entre Camaiore y Follonica.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA Y GENERAL

1 - GANNA Filippo (INEOS) 2.17,00

2 - AYUSO Juan (UAE) +0.23

3 - PRICE-PEJTERSEN Johan (Alpecin) +0.28

4 - TIBERI Antonio (Bahrain) +0.29

5 - MILAN Jonathan (Lidl-Trek) +0.31

6 - GEE Derek (Israel) +0.34

7 - CATTANEO Mattia (Soudal) +0.36

8 - WÆRENSKJOLD Søren (Uno) +0.37

9 - DEL TORO Isaac (UAE) +0.38

10 - VAUQUELIN Kévin (Arkéa) +0.41

11 - AZPARREN Xabier Mikel (Q36) +0.42

