Ciclismo París-Niza Jorgenson se corona por segunda vez en la París Niza Agencias | EITB Media Publicado: 16/03/2025 18:23 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2025 18:28 (UTC+1) El ciclista estadounidense gana por segundo año consecutivo la París-Niza y pide paso para luchar por una prueba grande. Magnus Sheffield se ha llevado la última etapa, que ha comenzado y terminado en Niza. Matteo Jorgenson, vencedor de la París-Niza. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jorgensonek bigarrenez jarraian irabazi du Paris-Niza lasterketa

El estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) se ha proclamado por segundo año consecutivo vencedor de la París-Niza, y en la octava y última etapa, con salida y meta en Niza, se ha impuesto su compatriota Magnus Sheffield (Ineos).

A medio minuto han cruzado la línea de meta el propio Jorgensson y el austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo y tercero, respectivamente.

"Ha sido una semana muy estresante, llevaba 4 meses pensando en esta carrera, pero mereció la pena. Sabía que me podía quedar solo, pero no podía fallar al equipo después de todo lo que han trabajado por mí. Traté de atrapar a Sheffield, pero se merecía ganar. No me gustó el frío, pero ahora me siento feliz con esta victoria", dijo Jorgenson, muy emocionado, en meta.

El último capítulo de la "Carrera del Sol", poco soleada este año, no era un simple paseo, ya que la montaña marcaba el recorrido con un comienzo ascendente, sin respiro, y 4 dificultades exigentes. Nerviosismo de salida con múltiples intentos de fuga. Mads Pedersen, un velocista, desafiando el perfil de la etapa, y provocando la primera fuga junto a Narváez y Steinhauser.

El maillot verde danés, el hombre que en 2019 heredó el maillot arcoíris de campeón mundial de Alejandro Valverde, fue atrapado subiendo el primer escollo del día, el Col de la Porte, pero bajando insistió en disfrutar de la soledad en cabeza, lo que logró camino de la Cota de Peille.

El pelotón marchaba ya destrozado, el líder Matteo Jorgenson iba desprovisto de compañeros y los ataques no se hicieron esperar entre los hombres de la general. A menos de un kilómetro de la cumbre, Felix Gall y Vlasov se unieron a Pedersen, y Lipowitz, segundo en la general sacudió al líder sin éxito.

Vlasov coronó en cabeza, Sheffield marchaba intercalado y a 55 segundos los hombres del podio en un grupo de 15 que incluía a Iván Romeo y Pablo Castrillo (Movistar) y al colombiano Harold Tejada (Astana). Movimiento y nada decidido por las montañas de los Alpes Marítimos.

Subiendo el Col d'Èze Sheffield se unió a Gall, Vlasov y Pedersen, por detrás reaccionó Jorgenson en primera persona en busca de los escapados. Un movimiento de control y autoridad, ya que el estadounidense del Ineos estaba a menos de 3 minutos del liderato.

Jorgenson decidió poner orden asumiendo el esfuerzo en solitario, aislado sin equipo. Atrapó a Vlasov, Gall y Pedersen y mantuvo a raya a Sheffield, quien lanzó su carta ganadora subiendo las duras rampas del Col des Quatre Chemins (1a, 3.6km al 8.8%), último escollo de la etapa y de la París Niza, a tan solo 10 km del Paseo de los Ingleses de Niza.

Sheffield coronó el puerto con 25 segundos de renta con 9 km hasta meta de bajada, por una carretera estrecha que desembocaba en Niza, por fin soleada y haciendo honor al lema de la "Carrera del Sol". A más de 1 minutos había hecho cumbre el grupo de Lipowitz y Arnesman. El podio estaba definido.

Festival estadounidense entre Sheffield y Jorgenson. El primero, ambicioso toda la etapa, ya no miró atrás, avalado por un puñado de segundos, y desconfiado ante la marcha de su compatriota, que volaba tras dejar clavado a Gall. Desde el Puerto Viejo de Niza se olía la meta en el legendario Paseo de los Ingleses, otro de los símbolos del ciclismo francés.

A 1,7 de meta ya iba celebrando Sheffield su cuarta victoria profesional, en solitario, la más importante de su palmarés, donde figura la Flecha de Brabante y etapas en la Ruta del Sol y Tour de Dinamarca. Dos años después, volvió a levantar los brazos.

Y Jorgenson ya saboreaba su segunda París Niza consecutiva. Entró en la recta eufórico, brazos en alto, celebrando su segundo gran éxito en esta carrera por etapas del World Tour. Un golpe de autoridad y confianza. El ex de Movistar pide paso para una prueba grande. Jonas Vingegaard puede tener un buen suplente con Jorgenson.

CLASIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA ETAPA:

1. SHEFFIELD Magnus (INEOS) 2:48:37

2. JORGENSON Matteo (Visma) +0:29

3. GALL Felix (Decathlon AG2R) +0:35

4. STORER Michael (Tudor Pro Cycling) +1:01

5. CHAMPOUSSIN Clément (XDS Astana) m.t.

6. LIPOWITZ Florian (Red Bull - BORA) m.t.

7. ARENSMAN Thymen (INEOS) m.t.

8. VLASOV Aleksandr (Red Bull - BORA) +1:04

9. VAN WILDER Ilan (Soudal) +1:40

10. PARET-PEINTRE Aurélien (Decathlon AG2R) m.t.

CLASIFICACIÓN GENERAL:

1. JORGENSON Matteo (Visma) 26:26:42

2. LIPOWITZ Florian (Red Bull - BORA) +1:15

3. ARENSMAN Thymen (INEOS) +1:58

4. SHEFFIELD Magnus (INEOS) +2:17

5. STORER Michael (Tudor Pro Cycling) +3:03

6. ALMEIDA João (UAE) +3:57

7. CHAMPOUSSIN Clément (XDS Astana) +4:00

8. TEJADA Harold (XDS Astana) +4:53

9. FOSS Tobias (INEOS) +4:59

10. VAN WILDER Ilan (Soudal) +5:26