Skjelmose y Bredewold ganan la Amstel Gold Race

Euskaraz irakurri: Skjelmose eta Bredewold gailendu dira Amstel Gold Race lasterketan

El danés Mathias Skjelmose (Lidl Trek) se impuso este domingo en la 59ª edición de la Amstel Gold Race, prueba disputada entre Maastricht y Valkenburg, de 255,9 kilómetros, que inicialmente se planteaba como un duelo entre el esloveno Tadej Pogacar (UAE) y el belga Remco Evenepoel (Soudal).

Skjelmose (Copenhague, 24 años) se unió a la fiesta de la escapada definitiva con Pogacar y Evenepoel y en un final incierto dio la sorpresa dándose el trago de gloria por delante de los dos grandes favoritos. Lo hizo con un tiempo de 5h 49.58, a una media de 43,9 km/hora.

Pello Bilbao ha entrado en 25º puesto.

Bredewold gana la carrera femenina

La neerlandesa Mischa Bredewold (Team SD Worx-Protime) dio la sorpresa al imponerse en solitario en la 11ª edición de la Amstel Gold Race disputada entre Maastricht y Berg en Terblijt, con un recorrido de 157.4 km.

Una edición con recorrido exigente, 22 subidas, y las favoritas sorprendidas por una escapada que hizo buena su aventura. en el grupo protagonista estaba la neerlandesa Bredewold, quien a su vez soltó la baza ganadora a 2,6 km de meta para alzar los brazos en solitaria, con 7 segundos de ventaja sobre su compatriota Ellen Van Dijk (Lidl) y la francesa Juliette Labous (FDJ).

The way to victory for Mischa Bredewold on the Cauberg ! ¿ #AGR25 pic.twitter.com/QQyHh4SlLd