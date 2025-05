Mikel Landa renueva con el Soudal Quick Step una temporada más

Euskaraz irakurri: Mikel Landak Soudal Quick Step taldean jarraituko du beste denboraldi batez

Mikel Landa seguirá siendo ciclista del Soudal Quick-Step hasta finales de 2026. Así lo ha anunciado el equipo belga este miércoles, con un comunicado publicado en internet.

El ciclista alavés de 35 años lleva 16 meses en el Soudal Quick-Step, donde ha logrado ser quinto en el Tour de Francia, octavo en la Vuelta España, segundo en la Volta a Catalunya y entrar en el 'top10' en el Critérium du Dauphiné.

El anuncio se ha hecho público a escasos dos días del arranque de la 108ª edición del Giro de Italia, que arrancará en Albania este viernes, y en el que está previsto que Landa participe.

Delighted to announce that @MikelLandaMeana - who will lead the team at the @giroditalia - stays with Soudal Quick-Step until the end of 2026 ¿https://t.co/ADuE3hGFiD