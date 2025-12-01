Giro de Italia Recorrido Presentan los recorridos del Giro de Italia masculino y femenino de 2026 EITB Publicado: 01/12/2025 19:35 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2025 19:35 (UTC+1) La carrera masculina tendrá una contrarreloj de 40,2 kilómetros y cinco etapas de alta montaña, en tanto que la femenina constará de nueve etapas, una más que en las dos anteriores ediciones. Presentación del Giro de Italia; IMAGEN: EUROPA PRESS Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 2026ko Italiako Giroak aurkeztu dituzte, emakumezkoena eta gizonezkoena ere

El Giro de Italia ha presentado este lunes sus recorridos de 2026 para la carrera masculina y para la prueba femenina. La carrera masculina tendrá una contrarreloj de 40,2 kilómetros y cinco etapas de alta montaña, en tanto que la femenina constará de nueve etapas, una más que en las dos anteriores ediciones.

Una única contrarreloj, en la prueba masculina

Así, el Giro de Italia masculino de 2026 tendrá, en su recorrido, una contrarreloj individual de 40,2 kilómetros, la única que deberán afrontar los ciclistas participantes, y cinco etapas de alta montaña. La carrera comenzará en Bulgaria, el próximo 8 de mayo, y finalizará en Roma, el día 31. El 109º Giro de Italia masculino, además, pasará por Milán, después de cuatro años sin hacerlo.

En total, en las 21 etapas que completan el recorrido, los corredores se encontrarán con ocho jornadas llanas, siete de media montaña, cinco de alta montaña y una contrarreloj individual. La contrarreloj tendrá lugar en el décimo día de competición, en Toscana, y la etapa reina está previsto que sea la penúltima, Gemona del Friuli-Piancavallo, de 199 kilómetros.

La prueba dará comienzo en Bulgaria, donde se disputarán tres etapas, y la primera jornada de montaña será la séptima, en la que se ascenderá el Blockhaus. La contrarreloj individual será en la primera etapa de la segunda etapa de carrera, y la tercera semana será decisiva; en ella, en la decimonovena etapa, los ciclistas subirán el Passo Giau, de 2233 metros, la Cima Coppi del Giro de Italia de 2026, entre otros puertos de notable dureza.

Como ha quedado dicho, el campeón recibirá la última maglia rosa del 109º Giro de Italia el día 31 de mayo, en Roma.

Nueve etapas, en la carrera femenina

En lo que respecta a la carrera femenina, el Giro de Italia de 2026 constará de nueve etapas, una más que en sus dos anteriores ediciones. Las ciclistas comenzarán a competir el 30 de mayo, en Cesenatico, y terminarán el 7 de junio, en Saluzzo.

En el trazado de la 37ª edición del Giro de Italia femenino, destaca la contrarreloj individual de la cuarta jornada, con un recorrido de 12,7 kilómetros, y el final de etapa en Sestriere, en la octava; en ese mismo octavo día de carrera, las corredoras deberán superar el Colle delle Finestre, que es la Cima Alfonsina Strada del próximo Giro.