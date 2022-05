'Superman' López se retira del Giro tras una caída

Euskaraz irakurri: 'Superman' Lopezek Giroa utzi behar izan du eroriko baten ondoren

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana) se ha retirado del Giro de Italia por una lesión de cadera, tras verse involucrado en una caída en los primeros kilómetros de la cuarta etapa, que discurre por Sicilia, entre Avola y Nicolosi, según informó la organización de la ronda italiana.



En esa caída se ha visto también involucrado el segundo clasificado de la general, el británico Simon Yates, que, aunque recibió asistencia del coche médico, pudo seguir en la carretera.



El Astana ha explicado en sus redes sociales que "Supermán tuvo que abandonar poco después de comenzar la cuarta etapa. Durante los últimos días ha sufrido una lesión en la cadera izquierda".

¿¿ RACE: @giroditalia



Unfortunately, @SupermanlopezN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip injury.

We will communicate about more info about rider statement as soon as we get more from team doctor.#Giro pic.twitter.com/C7qh76gFHt