Giro de Italia 2023 6ª etapa Mads Pedersen gana en el esprint de Nápoles, y Andreas Leknessund sigue como líder en el Giro de Italia EITB MEDIA Publicado: 11/05/2023 17:18 (UTC+2) Última actualización: 11/05/2023 18:25 (UTC+2) El danés del Trek-Segafredo ha sido el más rápido en la llegada masiva que se ha registrado en la sexta etapa del Giro. De Marchi y Clarke han estado a punto de evitar el esprint, pero, tras permanecer en cabeza de carrera durante gran parte del día, han sido atrapados a unos 300 metros de la meta.

Euskaraz irakurri: Mads Pedersenek Napoliko esprinta irabazi du, Italiako Giroan, eta Andreas Leknessundek lider jarraitzen du

El ciclista danés del Trek-Segafredo Mads Pedersen ha ganado este jueves la sexta etapa del Giro de Italia 2023, que ha salido de Nápoles y ha llegado a la misma ciudad y se ha decidido al esprint. El corredor noruego del DSM Andreas Leknessund sigue como líder de la carrera tras la disputa de esta sexta etapa, que no ha deparado cambios en la clasificación general; lo que sí ha tenido es mucha emoción, habida cuenta de que dos ciclistas, el italiano del Jayco Alessandro De Marchi y el australiano del Israel Simon Clarke, tras participar junto a otros corredores en la escapada del día, se han mantenido fugados hasta que restaban apenas 300 metros para el final de la jornada, y han estado a punto de impedir el esprint masivo.

Pedersen, campeón del mundo en 2019, es el cuarto esprínter que obtiene la victoria en este Giro, en la cuarta llegada masiva que ha dejado la carrera; se suma, así, a Jonathan Milan, Michael Matthews y Kaden Groves, vencedores en las anteriores, y deja claro, de paso, su buen momento de forma, que le convierte en candidato también para las próximas que se produzcan. No está previsto, eso sí, que la etapa del viernes se decida al esprint, habida cuenta de que termina en el Gran Sasso, un duro puerto de 1º categoría que pondrá fin a una jornada que puede ser importante.

Pase lo que pase en el Gran Sasso, no será fácil que la victoria de etapa esté más ajustada que en las calles de Nápoles. Alexandre Delettre (Cofidis), Alessandro De Marchi (Jayco), Simon Clarke (Israel), Charlie Quartermann (Corratec) y Francesco Gavazzi (Eolo), cuando la carrera estaba todavía empezando, han logrado cobrar ventaja, por delante del pelotón; los escapados han obtenido una diferencia máxima de cinco minutos, y daba la impresión de que los equipos de los hombres rápidos tenían controlado al quinteto de cabeza, más aún cuando la fuga se ha visto reducida a dos ciclistas, De Marchi y Clarke, que ya en los últimos 20 kilómetros marchan un minuto y medio por delante del gran grupo.

Parecía, así las cosas, que la llegada masiva iba a ser un hecho; pero Clarke y De Marchi han apostado fuerte por jugarse la victoria, y, ya en Nápoles, con el pelotón disparado en su búsqueda, el pronóstico no estaba nada claro. Los fugados no han dudado, y se han relevado con generosidad; pero, por detrás, los compañeros de los esprínteres no han dado opción. Ya en la recta de meta, tras un ataque inicial de Fernando Gaviria, demasiado prematuro para imponerse en la llegada, han sido cazados.

Con el esprint lanzado, Pedersen ha ganado brillantemente y con merecimiento. El danés ha hallado el hueco por la parte central del pelotón, y ha rebasado a todos sus rivales para ganar.

Las miradas se centran, ahora, en la etapa del viernes, la séptima del Giro 2023, que sale de Capua, concluye en el Gran Sasso y, a la dureza de la última subida, une un largo recorrido de 218 kilómetros que promete batalla entre los grandes favoritos y cambios de calado en la clasificación general.

Clasificación de la etapa

1 - PEDERSEN Mads (tREK) 3:44:45

2 - MILAN Jonathan (Bahrain) m. t.

3 - ACKERMANN Pascal (UAE) m. t.

4 - GROVES Kaden (Alpecin) m. t.

5 - GAVIRIA Fernando (Movistar) m.t.

6 - MATTHEWS Michael (Jayco) m. t.

7 - ALBANESE Vincenzo (EOLO) m. t.

8 - MAYRHOFER Marius (DSM) m. t.

9 - ROTA Lorenzo (Intermarché) m. t.

10 - VELASCO Simone (Astana) m. t.

Clasificación general

1 - LEKNESSUND Andreas (DSM) 22:50:48

2 - EVENEPOEL Remco (Soudal) +0:28

3 - PARET-PEINTRE Aurélien (AG2R) +0:30

4 - ALMEIDA João (UAE) +1:00

5 - ROGLIC Primož (Jumbo) +1:12

6 - THOMAS Geraint (INEOS) +1:26

7- VLASOV Aleksandr (BORA) m. t.

8 - SKUJINŠ Toms (Trek) +1:29

9 - GEOGHEGAN HART Tao (INEOS) +1:30

10 - ALBANESE Vincenzo (EOLO) +1:39