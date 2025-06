Richard Carapaz se pierde el Tour de Francia por una infección gastrointestinal

Euskaraz irakurri: Richard Carapazek ez du parte hartuko Frantziako Tourrean, infekzio gastrointestinal baten ondorioz

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ha anunciado este sábado que no participará en el Tour de Francia que comienza en Lille el próximo sábado 5 de julio, debido a que padece una infección gastrointestinal.

"Con mucha tristeza tengo que contarles que una infección gastrointestinal me obliga a perderme el Tour de Francia. No es la mejor noticia, pero la salud siempre está primero. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo", escribe el deportista en sus cuentas de redes sociales.

