Tour de Francia Lunes, 7 de julio Perfil de la 3ª etapa del Tour de Francia de 2025: Valenciennes-Dunkerque (178,3 kilómetros) EITB Publicado: 06/07/2025 16:55 (UTC+2) Última actualización: 06/07/2025 16:55 (UTC+2) Los ciclistas se encontrarán con solo una ascensión puntuable, la del Mont Cassel, de 4ª categoría, en el kilómetro 147,4 de la etapa. Perfil de la 3ª etapa del Tour de Francia de 2025. Imagen: A.S.O. Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2025eko Frantziako Tourreko 3. etaparen profila: Valenciennes-Dunkerque (178,3 km)

El 7 de julio, lunes, se disputa la tercera etapa del Tour de Francia de 2025. La jornada, de 178,3 kilómetros, va a comenzar en Valenciennes, a las 13:10 horas, y la previsión de la organización de la prueba es que el ganador cruce la línea de meta, en Dunkerque, entre las 17:18 y las 17:40 horas. Es una etapa en la que los ciclistas participantes se van a encontrar con una única ascensión puntuable, de 4ª categoría, el Mont Cassel; este puerto se halla en el kilómetro 147,4 de la carrera.

Teniendo en cuenta el perfil que deberán afrontar los corredores, la jornada podría decidirse al esprint; no obstante, todavía en el tercer día del Tour, no sería de extrañar que se ruede a un ritmo vertiginoso, y que eso depare un desenlace diferente. Muchos equipos y ciclistas buscarán ser protagonistas, y, de esta manera, no es descartable, ni mucho menos, que una fuga ponga en jaque al pelotón y que la victoria se la jueguen entre unos pocos hombres.

Podremos verlo en directo, como cada día, en EITB; a las 14:40 horas va a dar comienzo la emisión de eitb.eus, y a las 15:00 horas la de ETB1.

PERFIL DE LA ETAPA

