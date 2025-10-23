Tour de Francia Tour de Francia 2026 El Tour del 2026 comenzará en Barcelona en una edición marcada por la montaña y el regreso del Alpe d’Huez Publicado: 23/10/2025 14:50 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 14:57 (UTC+2) El Tour de Francia 2026 ya tiene mapa. La ronda gala partirá por primera vez desde Barcelona, con una contrarreloj por equipos en Montjuïc, y promete un recorrido de altura: cinco finales en alto, doble cita en el Alpe d’Huez y un total de 3.333 kilómetros. Presentacioón del Tour de Francia 2026. Imagen: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bartzelonan hasiko da 2026ko Frantziako Tourra, mendia eta Alpe d'Huezen itzulera protagonista dituela

El director del Tour, Christian Prudhomme, ha sido el encargado de desvelar este jueves en el Palais des Congrès de París el recorrido de la edición número 113, que abrirá fuego el 4 de julio en Barcelona y cerrará tres semanas después en los Campos Elíseos. "Barcelona es la ciudad de los prodigios. Tan solo tres años después de Bilbao, el Tour vuelve a salir desde España. Será la primera 'Grand Départ' desde Barcelona", ha subrayado Prudhomme, destacando el peso simbólico de esta salida.

La capital catalana acogerá tres etapas iniciales que servirán de escaparate mundial. La primera será una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros con final en Montjuïc, algo que no se veía desde 1971. La segunda unirá Tarragona con Barcelona, de media montaña y con final en circuito urbano. La tercera conectará Granollers con Les Angles, ya en territorio francés, tras el ascenso a la Collada de Toses. Según los organizadores, esta "'Grand Départ' aspira a ser histórica".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado el anuncio como una oportunidad para reivindicar la vocación internacional de la ciudad: "Representa la culminación de una hermosa historia de amor entre Barcelona y el Tour. Queremos que todos vivan el Tour en las calles y plazas, poniendo la bicicleta en el centro de la ciudad", ha afirmado. Además, ha anunciado que la salida se integrará con la agenda cultural de la Capital Mundial de la Arquitectura 2026: "Haremos una salida espectacular que pondrá en valor la Sagrada Família y Sant Pau".

El trazado completo incluirá siete etapas llanas, cuatro de media montaña, ocho de alta montaña y dos contrarreloj. Los ciclistas afrontarán 30 puertos y 54.450 metros de desnivel acumulado, con llegadas en Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y dos en Alpe d'Huez, que volverá a ser el epicentro del drama final.

