Tour de Francia 2018

Mikel Landa sobre los pitos a Froome: 'No me gustaría que me pitasen'

06/07/2018

El ciclista vasco del Movistar, ha hablado sobre los pitos que recibió Chris Froome en la presentación de los equipos del Tour de Francia 2018.

