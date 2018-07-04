En directo el Tour de Francia 2018, sigue on line todas las etapas

TOUR | Presentación de los equipos en La Roche Sur Yon
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En directo
04/07/2018 12:29
Este jueves, en directo, la presentación del Tour
12:17 - Nairo Quintana
12:38 - Jonathan Castroviejo
11:37 - Mikel Landa
11:29 - Gorka Izagirre
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