deportes En directo Los duelos de Bidasoa Irun y Bilbao Basket en Europa, en directo, en EITB Media EITB MEDIA Publicado: 14/10/2025 09:38 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 10:18 (UTC+2) El Bidasoa Irun visita al Potaissa Turda rumano en la EHF Liga Europa; mientras que los hombres de negro reciben la visita del Peristeri griego en casa, en el arranque de la FIBA Europe Cup de baloncesto. Ambos encuentros se podrán seguir en EITB Media. Bilbao Basket y Bidasoa Irun arrancan su temporada en Europa

Euskaraz irakurri: Bidasoa Irun eta Bilbao Basketen Europako partidak, zuzenean, EITB Median

Esta tarde-noche EITB Media emitirá los estrenos europeos de Bidasoa Irun y Bilbao Basket. El Bidasoa Irun comienza, a las 18:45 horas, su andadura en la Liga Europea con el propósito de conseguir su primera victoria ante el Potaissa Turda rumano, que es a priori el rival menos potente en un grupo en el que está el vigente campeón, el Flensburg alemán.

Los irundarras viajan con mucha confianza al permanecer invictos en la Liga Asobal. A esto se le suman sus dos victorias en la previa de esta fase de grupos continental contra el ACB Braga.

El Surne Bilbao Basket, por su parte, arranca la defensa del título europeo conquistado la temporada pasada, la Copa FIBA Europa, este martes frente al Peristeri BC griego en el Bilbao Arena de Miribilla (20:00 horas).

Será un enfrentamiento entre los dos grandes candidatos a lograr los billetes para la segunda fase del torneo dentro del Grupo E, que completan el BC Kutaisi 2010 georgiano y el PUMPA Basket Brno checo.

Ambas citas se podrán seguir tanto en ETB4 como en eitb.eus, por streaming.