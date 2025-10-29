deportes En directo Los encuentros de Bilbao Basket y Lointek Gernika, este miércoles, en EITB Media EITB MEDIA Publicado: 29/10/2025 09:40 (UTC+1) Última actualización: 29/10/2025 10:16 (UTC+1) Los hombres de negro visitan BC Kutaisi 2010 georgiano en el Tbilisi Arena, a las 16:00 horas. El Lointek Gernika, por su parte, visita al Uniao Sportiva, en las Azores, a partir de las 22:30 horas. Ambos citas se podrán seguir en EITB Media. Bilbao Basket y Bidasoa Irun arrancan su temporada en Europa Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bilbao Basketen eta Lointek Gernikaren neurketak, gaur, EITB Median

EITB Media emite este miércoles las citas europeas de Surne Bilbao Basket y Lointek Gernika. El partido de los hombres de negro se podrá ver, desde las 16:00 horas, en ETB4 y eitb.eus; el Lointek Gernika, sin embargo, jugará por la noche, a partir de las 22:30 horas, y se podrá seguir por streaming, en eitb.eus.

El Surne Bilbao Basket visita este miércoles al BC Kutaisi 2010 georgiano en el Tbilisi Arena con la intención de seguir con la mejoría mostrada la última semana. El choque se presume un trámite para los hombres de negro en vista de como está trascurriendo el Grupo E de la Copa FIBA Europa, en la que los de Jaume Ponsarnau ganaron en la última jornada por 54 puntos a domicilio (51-105) a un rival, el PUMPA Basket Brno.

El Lointek Gernika Bizkaia jugará en las Azores contra el Uniao Sportiva, que ha perdido los cuatro encuentros del grupo. En Maloste, se impusieron las gernikarras por 21 puntos y esta noche buscan su primer triunfo como visitantes de la presente campaña.