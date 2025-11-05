deportes Esta tarde Los partidos de Bilbao Basket y Lointek Gernika, en directo, en EITB Media EITB MEDIA Publicado: 05/11/2025 09:23 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 09:24 (UTC+1) Los hombres de negro visitan al Peristeri griego, a las 18:30 horas, en el pabellón Andreas Papandreou. El Lointek Gernika, por su parte, recibe la visita de NKA Unibersitas Pecs húngaro, a las 20:00 horas. EITB Media emite ambos encuentros. Surne Bilbao Basket juega ante el Peristeri griego Whatsapp

Surne Bilbao Basket y Lointek Gernika Bizkaia afrontan esta tarde-noche una nueva jornada europea y EITB Media ofrecerá la posibilidad de seguir ambos partidos.

El Bilbao Basket será el primero en jugar, a las 18:30, en su visita al Peristeri griego, en la cuarta jornada de la Copa FIBA Europa. Los de Jaume Ponsarnau buscan la revancha de la derrota de la primera jornada, en la que cayeron en Miribilla por un ajustado 81-84. El partido se podrá ver tanto en ETB4 y eitb.eus.

Por otro lado, el Lointek Gernika Bizkaia recibe en su cancha de Maloste al NKA Unibersitas Pecs (20:00 horas) con la idea de remontar la derrota de la ida (62-60) en Hungría y arrebatarle el liderato del Grupo C. Este encuentro se emitirá por streaming, en eitb.eus.