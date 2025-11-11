deportes En directo Los encuentros de Bilbao Basket y Bidasoa Irun en Europa, esta tarde, en EITB Media EITB MEDIA Publicado: 11/11/2025 08:37 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 10:08 (UTC+1) Los hombres de negro reciben al Pumpa Basket Brno checo, en la FIBA Europe Cup de baloncesto; el Bidasoa Irun, por su parte, juega contra el Saint Raphael, fuera de casa, en la EHF Liga Europa. Ambas citas se podrán seguir en EITB Media. Bilbao Basket y Bidasoa Irun arrancan su temporada en Europa Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bilbao Basketen eta Bidasoa Irunen partidak, gaur arratsaldean, EITB Median

EITB Media emite este martes los encuentros europeos de Bilbao Basket y Bidasoa Irun. El Surne Bilbao Basket recibirá en Miribilla (20:00 horas) al PUMPA Basket Brno en el primero de los dos trámites que le restan al equipo de Jaume Ponsarnau en la primera fase de la Copa FIBA Europa para sellar la primera plaza del grupo E.

La contundente victoria de la pasada semana en la cancha del Peristeri (64-86) les hizo recuperar el 'average' particular con su principal rival en el grupo de cara a acabar primeros esta ronda inicial.

El Bidasoa-Irun se juega este martes buena parte de sus opciones de seguir en la Liga Europea en casa del potente Saint Raphael francés, a partir de las 20:45 horas.

El equipo que entrena Álex Mozas cayó el sábado en el último segundo de partido, ante un Torrelavega que se perfila como uno de sus rivales en la lucha por las plazas europeas, y horas después está obligado a pasar página y centrarse ante un adversario con el que comparte la segunda plaza de grupo.

Ambas citas se podrán seguir tanto en ETB4 como en eitb.eus, por streaming.