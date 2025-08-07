Alavés ALAVÉS El Alavés ficha a Mariano hasta 2027 Publicado: 07/08/2025 16:31 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2025 18:54 (UTC+2) El delantero, sin equipo hasta ahora, llevaba semanas entrenando con el conjunto albiazul. Ha convencido al entrenador ‘Chacho’ Coudet y ha firmado contrato con el conjunto babazorro hasta el 30 de junio de 2027. 0:44 Whatsapp

El Alavés ha fichado a Mariano Díaz. El delantero, sin equipo hasta firmar contrato con el equipo albiazul, ha estado varias semanas ejercitándose a las órdenes de 'Chacho' Coudet, ha convencido al entrenador y formará parte de la plantilla alavesista.

Mariano ha firmado un contrato que le vincula al Alavés hasta el 30 de junio de 2027. Tras sus pasos por el Real Madrid (en dos etapas), Olympique Lion y Sevilla, el atacante con nacionalidad española y dominicana, ha estado más de un año sin equipo.

Debido a su situación y al buen trato personal con el director deportivo Sergio Fernández, este verano el Alavés le ha dado la oportunidad de ejercitarse con su primer equipo masculino. En los entrenamientos realizados en Ibaia y en los partidos de pretemporada que ha disputado con el conjunto vitoriano, Mariano ha convencido al entrenador 'Chacho' Coudet y tendrá la oportunidad de volver a reivindicarse en LaLiga EA Sports.