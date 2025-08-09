Alavés
Renovación
Victor Parada renueva con el Alavés hasta 2029
EITB
Víctor Parada. Imagen: Deportivo Alavés
Euskaraz irakurri: Victor Paradak 2029ra arte berritu du Alavesekin
El Deportivo Alavés y Víctor Parada han acordado la renovación del contrato del jugador madrileño por cuatro temporadas más, hasta 2029.
Parada llegó a Vitoria-Gasteiz en 2020, procedente del Salzburgo alemán. Tras pasar por las filas del San Ignacio y del Real Unión en calidad de cedido, el lateral izquierdo debutó en LaLiga EA Sports en la temporada 2023-2024 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
En la temporada 2024-2025, Parada se marchó cedido al Mirandés. Con el conjunto jabato disputó 34 partidos y alcanzó una final de play-off de ascenso a La Liga EA Sports.
