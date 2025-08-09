Alavés Cesión Villalibre jugará cedido en el Racing de Santander EITB Publicado: 09/08/2025 13:40 (UTC+2) Última actualización: 09/08/2025 14:11 (UTC+2) En la temporada 2024-25 Villalibre volvió a Vitoria-Gasteiz, en propiedad, disputando 18 partidos y marcando un gol. Asier Villalibre. Foto: Deportivo Alavés Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Villalibrek utzita jokatuko du Racingen

El Deportivo Alavés y el Racing de Santander han llegado a un acuerdo para la incorporación de Asier Villalibre al club cántabro, en calidad de cedido, para la presente campaña.

Villalibre llegó al Alavés cedido por el Athletic Club en el mercado de invierno de la temporada 2022-23. Fue clave en el ascenso a LaLiga EA Sports, marcando seis goles, entre ellos el histórico penalti en el 129' que sirvió para que el Glorioso volviera a la máxima categoría. En la temporada 2024-25 volvió a Vitoria-Gasteiz, esta vez en propiedad, disputando 18 partidos y marcando un gol.