Alavés LaLiga EA Sports El Alavés-Levante de la 1ª jornada de LaLiga se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30 horas EITB Media Publicado: 11/08/2025 16:35 (UTC+2) Última actualización: 11/08/2025 16:35 (UTC+2) El partido estaba previsto para ese mismo día a las 17:00 horas, pero finalmente se jugará a las 21:30 horas debido a las altas temperaturas que se esperan en Vitoria-Gasteiz el 16 de agosto. Los jugadores del Alavés celebran un gol marcado en pretemporada. foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: EA Sports Ligako 1. jardunaldiko Alaves-Levante partida abuztuaren 16ko 21:30ean jokatuko da

El partido entre el Alavés y el Levante correspondiente a la 1ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30 horas en Mendizorroza.

El encuentro estaba previsto para ese mismo día a las 17:00 horas, pero su horario se ha retrasado hasta las 21:30 horas debido a las altas tempoeraturas que se prevén en Vitoria-Gasteiz el 16 de agosto.

El Alavés solicitó a LaLiga modificar el horario debido al calor previsto para la fecha y el horario en el que se debía disputar el choque entre albiazules y azulgranas. La entidad presidida por Javier Tebas ha aceptado la solucitud del Alavés y ha decido modificar el horario del embite.

1ª jornada de LaLiga EA Sports:

Viernes 15 agosto:

Girona-Rayo Vallecano (19:00)

Villarreal-Oviedo (21:30)

Sábado 16 agosto:

Alavés-Levante (17:00)

Mallorca-Barcelona (19:30)

Valencia-Real Sociedad (21:30)

Domingo 17 agosto:

Celta-Getafe (17:00)

Athletic Club-Sevilla (19:30)

Espanyol-Atlético de Madrid (21:30)

Lunes 18 agosto:

Elche-Betis (21:00)

Martes 19 agosto:

Real Madrid-Osasuna (21:00)