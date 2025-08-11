Alavés
LaLiga EA Sports
El Alavés-Levante de la 1ª jornada de LaLiga se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30 horas
EITB Media
El partido estaba previsto para ese mismo día a las 17:00 horas, pero finalmente se jugará a las 21:30 horas debido a las altas temperaturas que se esperan en Vitoria-Gasteiz el 16 de agosto.
Los jugadores del Alavés celebran un gol marcado en pretemporada. foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: EA Sports Ligako 1. jardunaldiko Alaves-Levante partida abuztuaren 16ko 21:30ean jokatuko da
El partido entre el Alavés y el Levante correspondiente a la 1ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026 se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30 horas en Mendizorroza.
El encuentro estaba previsto para ese mismo día a las 17:00 horas, pero su horario se ha retrasado hasta las 21:30 horas debido a las altas tempoeraturas que se prevén en Vitoria-Gasteiz el 16 de agosto.
El Alavés solicitó a LaLiga modificar el horario debido al calor previsto para la fecha y el horario en el que se debía disputar el choque entre albiazules y azulgranas. La entidad presidida por Javier Tebas ha aceptado la solucitud del Alavés y ha decido modificar el horario del embite.
1ª jornada de LaLiga EA Sports:
Viernes 15 agosto:
Girona-Rayo Vallecano (19:00)
Villarreal-Oviedo (21:30)
Sábado 16 agosto:
Alavés-Levante (17:00)
Mallorca-Barcelona (19:30)
Valencia-Real Sociedad (21:30)
Domingo 17 agosto:
Celta-Getafe (17:00)
Athletic Club-Sevilla (19:30)
Espanyol-Atlético de Madrid (21:30)
Lunes 18 agosto:
Elche-Betis (21:00)
Martes 19 agosto:
Real Madrid-Osasuna (21:00)