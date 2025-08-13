Alavés Fichaje El Alavés ficha a Albarracín para reforzar el filial, aunque estará en la dinámica del primer equipo EITB Media Publicado: 13/08/2025 17:19 (UTC+2) Última actualización: 13/08/2025 17:19 (UTC+2) Gustavo Albarracín ha firmado un contrato que le vincula al club de Vitoria-Gasteiz por cuatro temporadas. El centrocampista llega procedente del Talleres de Argentina. Gustavo Hidalgo Albarracín. Foto: @Alaves Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alavesek Albarracin fitxatu du bigarren taldean jokatzeko, baina lehen taldearen dinamikan ibiliko da

El Alavés ha fichado a Gustavo Albarracín para reforzar el filial, aunque estará en la dinámica del primer equipo albiazul. El centrocampista ha firmado un contrato que le vincula a la entidad de Vitoria-Gasteiz para las próximas cuatro temporadas.

Gustavo Hidalgo Albarracín (Las Varillas, Córdoba, Argentina, 28 de abril de 2006) se formó en las categorías inferiores de Santos y América de Villa María antes de sumarse, en octubre de 2016, a la cantera de Talleres. En 2023 firmó su primer contrato profesional con el club cordobés y en junio de 2024 debutó en la Primera División de Argentina, marcando incluso un gol en su estreno en la élite del fútbol argentino.

El centrocampista también ha sido convocado en varias ocasiones por la selección argentina sub'17 y recientemente por la sub'20.