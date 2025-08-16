Alavés LaLiga EA Sports El Alavés estrena la temporada con victoria ante el Levante (2-1) I. G. | EITB Publicado: 16/08/2025 23:33 (UTC+2) Última actualización: 16/08/2025 23:42 (UTC+2) Toni Martínez ha estrenado el marcador para los babazorros y Tenaglia ha marcado el gol de la victoria en el descuento. Jugadores del Alavés celebran el primer gol. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Alavesek Levante garaituz eman dio hasiera denboraldiari (2-1)

El Deportivo Alavés ha comenzado con victoria LaLiga EA Sports 2025-2026 este sábado al derrotar por 2-1 al recién ascendido Levante en el partido disputado en Mendizorroza. Toni Martínez ha estrenado el marcador para los babazorros y Tenaglia ha marcado el gol de la victoria en el descuento.

El choque ha empezado muy igualado, con el juego centrado en la mitad del campo. Ambos equipos han ido acercándose al área rival tocando el balón, pero les han faltado ideas en los últimos metros y no han probado a los porteros.

El equipo vitoriano ha tenido algo más de iniciativa, sobre todo buscando la velocidad de Carlos Vicente por la banda derecha. La ocasión más clara del Levante ha sido un tiro mordido de Romero, que no ha podido culminar la buena jugada grupal.

En el minuto 36 ha llegado el primer gol del Alavés de la nueva campaña. En un córner a favor de los babazorros, Cuñat ha sacado el balón con los puños, pero Aleñá ha aprovechado la segunda jugada para centrar y que Toni Martínez marcara de cabeza (1-0).

A la vuelta de los vestuarios, el Levante ha vuelto a poner las tablas en una jugada trastabillada en la que Sivera ha parado el disparo de Brugui, pero nada ha podido hacer con el rechace de Toljan (1-1).

Tanto Guridi como Toni Martínez han podido marcar el segundo gol en una jugada en la que los locales han pedido mano en el área, pero no han conseguido ni uno ni lo otro.

Coudet ha metido a Mariano y Abde Rebbach para meter fuerza en el ataque, y ambos han tenido sendas ocasiones para marcar, evitados con dos paradones del portero rival.

Cuando parecía que el partido iba a acabar en empate, Tenaglia ha estado atento para cazar un centro forzado y marcar el gol de la victoria (2-1).