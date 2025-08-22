Alavés LaLiga EA Sports El Alavés cae por la mínima ante el Betis (1-0) I. G. | EITB Publicado: 22/08/2025 23:29 (UTC+2) Última actualización: 23/08/2025 00:27 (UTC+2) El gol de Lo Celso en la primera parte le ha servido al equipo sevillano para llevarse la victoria, ante un Alavés al que le ha faltado acierto en el área. Aleñá (Alavés) y Lo Celso (Betis) durante el partido. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alavesek porrot egin du Betisen aurka (1-0)

El Deportivo Alavés ha perdido por 1-0 contra el Betis este viernes en el partido disputado en La Cartuja que ha dado comienzo a la 2ª jornada de LaLiga EA Sports. El gol de Lo Celso en la primera parte le ha servido al equipo sevillano para llevarse la victoria, ante un Alavés al que le ha faltado acierto en el área.

Ni 5 minutos han tardado los babazorros en encontrar la portería rival. Carlos Vicente ha robado un balón y se la ha cedido a Guridi dentro del área, quien ha recortado a Bartra y ha chutado, pero el tiro le ha salido demasiado centrado.

Pero tras ese susto, el Betis ha empezado a presionar muy arriba y para el minuto 16 ha abierto el marcador. En un centro, Otto ha taponado el primer remate de los locales, pero el balón le ha caído a los pies a Lo Celso, quien ha marcado a placer (1-0).

A partir de ahí, la energía inicial que han mostrado los alaveses ha bajado de intensidad, y ha sido el Betis quien ha cogido las riendas del partido. Guridi ha vuelto a tener la oportunidad de marcar, pero al final se han ido con el marcador en contra al descanso.

Coudet ha hecho un triple cambio al de poco de comenzar la segunda parte para intentar dar la vuelta a la situación, metiendo a Abde, Guevara y Mariano por Guridi, Ibáñez y Toni Martínez. Los cambios le han renovado la energía al Alavés, y Abde se ha sacado un potente disparo que ha obligado a estirarse a Pau López.

El último cuarto de hora el Alavés se ha lanzado arriba a la desesperada, probando suerte con disparos lejanos, pero el Betis estaba bien posicionado. Al final, los albiazules se vuelven sin puntos a Vitoria-Gasteiz.

Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo (Ricardo Rodríguez, m.71); Altimira, Fornals; Ruibal, Lo Celso (Valentín Gómez, m.86), Riquelme (Pablo García, m.59); Cucho Hernández (Bakambu, m.86).

0 - Alavés: Sivera; Jonny Otto, Garcés, Tenaglia, Víctor Parada (Calebe, m.78); Carlos Vicente, Blanco (Pinillos, m.88), Pablo Ibáñez (Guevara, m.58), Aleñá; Guridi (Rebbach, m.58); Toni Martínez (Mariano, m .58).

Goles: 1-0, M.16: Lo Celso.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Lo Celso (m.46) y Pau López (m.83), y a los visitantes Pablo Ibáñez (m.42), Garcés (m.78) y Blanco (m.81).