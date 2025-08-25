Alavés LaLiga EA Sports Jon Pacheco se incorpora al Alavés, cedido por la Real Sociedad EITB Media Publicado: 25/08/2025 11:14 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2025 11:14 (UTC+2) El central navarro se vincula por una temporada al conjunto albiazul tras el acuerdo de cesión entre el club de Vitoria-Gasteiz y el de San Sebastián. Jon Pacheco. Foto: @Alaves Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Pachecok Alavesen jokatuko du, Realak utzita

Jon Pacheco jugará en el Deportivo Alavés hasta el 30 de junio de 2026, cedido por la Real Sociedad. Ambos clubes han hecho oficial el acuerdo este lunes 25 de agosto.

El zaguero de Elizondo (Navarra) ha disputado un total de 96 encuentros con la elástica realista repartidos en un total de seis temporadas, con dos goles y tres asistencias en su haber. Debutó con el primer equipo de la Real en la temporada 2021-2022 y en 2024 se proclamó campeón olímpico con la selección española.

El Alavés ha comunicado que el jugador se incorporará de manera inmediata a los entrenamientos del conjunto albiazul.