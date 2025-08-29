Alavés OFICIAL El Alavés ficha a Denis Suárez para dos temporadas EITB Publicado: 29/08/2025 15:26 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2025 16:28 (UTC+2) El centrocampista gallego, que ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz, vestirá la camiseta albiazul hasta junio de 2027. Denis Suárez ficha por el Alavés. Foto: Deportivo Alavés. Whatsapp

El Deportivo Alavés y Denis Suárez han alcanzado un acuerdo para la incorporación del mediocentro ofensivo, que vestirá la camiseta albiazul hasta junio de 2027.

El centrocampista gallego cuenta con una amplia y contrastada trayectoria en el fútbol de élite. Formado en la cantera del Celta de Vigo, dio sus primeros pasos en el Manchester City en el fútbol internacional. Posteriormente recaló en el Barcelona, club con el que se estrenó en Primera División. Tras su paso por el Arsenal, Denis Suárez también ha defendido la camiseta del Sevilla, del Villarreal CF y del propio Celta.

A lo largo de su carrera, acumula más de 250 partidos en LALIGA, además de experiencia en competiciones europeas y ha conquistado seis títulos de campeón, entre Ligas, Copas del Rey o una Europa League.

El nuevo jugador del Deportivo Alavés ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz y se incorporará de inmediato a la disciplina albiazul.