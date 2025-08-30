Alavés LALIGA EA SPORTS El Alavés rescata un buen punto ante el Atlético en Mendizorrotza (1-1) Agencias | EITB Publicado: 30/08/2025 19:56 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2025 20:39 (UTC+2) Carlos Vicente respondió de penalti al tempranero gol de Giuliano Simeone. El conjunto del Chacho Coudet jugó un buen partido, pero en la segunda mitad fue a menos, y en el tramo final sufrió mucho para aguntar el resultado. Carlos Vicente celebra el gol del empate. EFE Whatsapp

El Deportivo Alavés logró un valioso empate ante el Atlético de Madrid este sábado en Mendizorrotza. El conjunto babazorro comenzó perdiendo tras un tempranero gol de Giuliano Simeone, pero Carlos Vicente le respondió poco después con un tanto de penalti.

En la segunda mitad, los del Chacho Coudet fueron de más a menos, y el equipo del Cholo Simeone fue superior en el tramo final, donde fue clave la gran actuación de Sivera para aguantar el resultado.

El partido fue muy igualado, aunque ninguno de los dos equipos tuvo claro cómo llegar al área rival en los primeros compases de un duelo que se desequilibró merced a la concatenación de errores del equipo del Chacho Coudet.

Una pérdida de balón de Moussa Diarra lanzó a los atacantes rojiblancos a por la meta de Antonio Sivera y, aunque la zaga taponó bien en el primer intento, no logró despejar con contundencia el balón, que Giuliano Simeone logró colar en la meta local.

El argentino, con pasado en el Alavés, cambió el resultado a los 7 minutos del duelo y pidió perdón a la grada de Mendizorroza tras anotar el primer tanto del partido.

Las imágenes mostraron después que Giuliano se encontraba en fuera de juego y que, por lo tanto, el VAR debió intervenir para anular el gol. No ocurrió así y esto desató la polémica en el postpartido.

El Alavés no se arrugó y empató rápidamente. A los 14 minutos Carlos Vicente logró anotar un penalti señalado de Alexander Sorloth sobre Nahuel Tenaglia que se adelantó al colchonero en un saque de esquina para rematar en el primer y el delantero lo derribó.

Fue una primera mitad en la que los dos equipos echaron en falta a sus referencias. Sorloth se vio superado por Tenaglia en cada cuerpo a cuerpo y Antonio Blanco no estuvo cómodo para sostener el juego de un Alavés que lo intentó pero no pudo contra un rocoso Atlético que acabó mejor que los babazorros en los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, el Atlético de Madrid fue más ambicioso en una segunda parte que se tuvo que detener durante doce minutos antes de la hora de juego por una emergencia médica en la grada de Mendizorrotza. Un parón que parece que sentó mejor a los del Cholo Simeone, que se hicieron con el mando total en la reanudación del juego, obligando ya a su rival a buscar la baza del contragolpe.

El triple cambio con la entrada de Griezmann, Gallagher y Ruggeri surtió el efecto deseado, sobre todo en el caso del francés. Una asistencia suya la cabeceó Sorloth, con gran intervención de Sivera, y luego el '7' se topó con el palo en su escorado remate tras un error del guardameta local en su despeje a la salida de un saque de esquina.



El Cholo volvió a renunciar a Julián Álvarez, poco protagonista, para meter a Raspadori para el arreón final de partido, pero no encontró el premio ante la defensa de los del Chacho Coudet. Sólo un disparo flojo en buena posición de Llorente y un remate de Raspadori tras un mal blocaje de Sivera llevaron amenaza real por parte de un Atlético al que le faltó más temple contra el crono.

Aunque con mucho sufrimiento en el tramo final del partido, el Alavés logró aguantar el resultado y sumar un punto más, mientras que el Atlético agrava su mal inicio en LaLiga EA Sports en la que sólo tiene dos puntos de nueve posibles.

FICHA TÉCNICA

1 - Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Garcés, Diarra (Parada, min. 57); Blanco, Ibáñez (Protesoni, min. 79, Suárez, min. 89); Vicente, Aleñá, Guridi (Guevara, min. 58); y Toni Martínez (Mariano, min. 80).

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Ruggeri, min. 72); Giuliano (Koke, min. 88), Barrios, Cardoso (Gallagher, min. 72), Almada (Griezmann, min. 73); Julián Alvarez (Raspadori, min. 88) y Sorloth.

Árbitro: Víctor García Verdura. Mostró tarjeta amarilla a los locales Diarra (min. 38) y Parada (min. 84) y a los visitantes Cardoso (min. 29), Sorloth (min. 42).

Goles: 0-1: Giuliano Simeone, min. 7. 1-1: Carlos Vicente, de penalti, min. 14.