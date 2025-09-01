Cerrar

Alavés

Cesión

El alavesista Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés

AGENCIAS | EITB MEDIA

El lateral gallego de 22 años formará parte del equipo burgalés hasta final de temporada, según lo anunciado este lunes.

  • Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés

    Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés

Euskaraz irakurri: Hugo Novoa Alaveseko jokalariak Mirandesen jokatuko du, utzita

Noticias (3)

El Deportivo Alavés y el Mirandés anunciaron este lunes el acuerdo para la cesión del futbolista Hugo Novoa, que jugará en el equipo burgalés hasta el final de la temporada.

El lateral gallego de 22 años llegó a Vitoria en el verano de 2024 procedente del RasenBallsport Leipzig, pero las lesiones no le permitieron tener continuidad la pasada temporada.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online