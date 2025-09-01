Alavés Cesión El alavesista Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 01/09/2025 14:49 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 15:24 (UTC+2) El lateral gallego de 22 años formará parte del equipo burgalés hasta final de temporada, según lo anunciado este lunes. Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés Whatsapp

Euskaraz irakurri: Hugo Novoa Alaveseko jokalariak Mirandesen jokatuko du, utzita

El Deportivo Alavés y el Mirandés anunciaron este lunes el acuerdo para la cesión del futbolista Hugo Novoa, que jugará en el equipo burgalés hasta el final de la temporada.

El lateral gallego de 22 años llegó a Vitoria en el verano de 2024 procedente del RasenBallsport Leipzig, pero las lesiones no le permitieron tener continuidad la pasada temporada.