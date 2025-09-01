Alavés
Cesión
El alavesista Hugo Novoa jugará cedido en el Mirandés
AGENCIAS | EITB MEDIA
El lateral gallego de 22 años formará parte del equipo burgalés hasta final de temporada, según lo anunciado este lunes.
Euskaraz irakurri: Hugo Novoa Alaveseko jokalariak Mirandesen jokatuko du, utzita
El Deportivo Alavés y el Mirandés anunciaron este lunes el acuerdo para la cesión del futbolista Hugo Novoa, que jugará en el equipo burgalés hasta el final de la temporada.
El lateral gallego de 22 años llegó a Vitoria en el verano de 2024 procedente del RasenBallsport Leipzig, pero las lesiones no le permitieron tener continuidad la pasada temporada.
OFICIAL ¿ | Hugo Novoa jugará cedido en el @CDMirandes esta temporada— Deportivo Alavés (@Alaves) September 1, 2025
¿¿ https://t.co/GavBP2sTDX
¡A tope en esta nueva etapa, Hugo! #GoazenGlorioso ¿¿ pic.twitter.com/2rDVR5DZXN