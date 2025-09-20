Alavés LaLiga EA Sports Un buen Sevilla asalta Mendizorrotza (1-2) Agencias | EITB Publicado: 20/09/2025 21:17 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2025 22:01 (UTC+2) El conjunto andaluz, con los goles de Rubén Vargas y Alexis Sánchez, ha puesto fin al buen arranque liguero de los babazarros. Alexis Sánchez ha marcado el 1-2 definitivo. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sevilla Alaves baino gehiago izan da Mendizorrotzan (1-2)

El Deportivo Alavés ha caído en casa ante un sólido Sevilla (1-2) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El equipo andaluz apenas ha dado opciones a los babazorros, que ha sufrido su primera derrota en casa.

Rubén Vargas adelantó a los sevillistas y tras el empate de Carlos Vicente desde el punto penalti, Alexis Sánchez puso el 1-2 definitivo en la segunda mitad, tras una gran jugada de José Ángel Carmona.

La primera parte se jugó a un ritmo trepidante. El Sevilla se adelantó muy pronto con un gran gol de Rubén Vargas, pero el conjunto del Chacho Coudet respondió poco después con un tanto desde los once metros que marcó Carlos Vicente tras sufrir una falta de Marcao dentro del área sevillista.

En la segunda mitad bajaron las revoluciones y no hubo tantas ocasiones de gol, hasta que Alexis Sánchez anotó en el minuto 67 el que sería el definitivo 1-2. Los babazorros intentaron hasta el final poner las tablas en el marcador, pero terminaron desesperados ante la solidez defensiva del conjunto de Matías Almeyda.

El Alavés, que venia con la moral por las nubes tras su victoria en San Mamés, ha sufrido así su primera derrota en Mendizorrotza y observa como el Sevilla le alcanza en la clasificación.

El gol de Rubén Vargas: 0-1

El penalti de Marcao:

El gol de Carlos Vicente: 1-1

El gol de Alexis Sánchez: 1-2