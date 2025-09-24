Alavés Empate en el Coliseum Un buen Alavés suma otro punto en Getafe gracias a un gol de Guevara (1-1) EITB Media Publicado: 24/09/2025 21:08 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2025 21:41 (UTC+2) Después de una primera parte en la que Soria ha sujetado al Getafe con tres intervenciones clave a Mariano, Abde y Calebe, ha sido en la segunda cuando han llegado los goles. Se ha adelantado el conjunto madrileño con un gol de Arambarri. El abrazo entre Ander Guevara y Carlos Vicente tras el gol del empate. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alaves on batek beste puntu bat bildu du Getafen, Guevararen gol bati esker (1-1)

El Alavés ha empatado 1-1 en el Coliseum y se mantienen en la zona cómoda de la clasificación con 8 puntos. Después de una primera parte en la que Soria ha sujetado al Getafe con tres intervenciones clave a Mariano, Abde y Calebe, ha sido en la segunda cuando han llegado los goles.

En una primera parte equilibrada, en la que Alavés ha ido de menos a más, la ocasión más clara ha sido para El Glorioso. En la recta final del primer periodo Mariano ha robado la cartera a un defensor azulón y ha dado un pase atrás que Abde ha rematado bien, pero el meta del Getafe, David Soria, ha sacado una mano extraordinaria.

Antes, el propio Mariano se ha quedado solo ante el portero azulón tras robar otro balón a un central, pero el colegiado ha invalidado la jugada por falta en una decisión discutible.

El Alavés ha sido mejor que el Getafe, que apenas se ha acercado a la meta defendida por Sivera con un centro de Kamara que no ha llegado a rematar Borja Mayoral por centímetros.

El Glorioso ha comenzado con la misma consistencia el segundo tiempo, pero en una jugada aislada Arambarri ha batido a Sivera tras rematar de primeras un centro del costado.

Los alaveses han reaccionado inmediatamente al tanto azulón, ya que poco después Toni Martínez ha enviado el balón al palo, y unos minutos más tarde el propio Martínez ha prolongado de cabeza un córner, que Guevara no ha desaprovechado en el segundo palo para cruzar el balón ante Soria, y hacer el gol del empate.

- Ficha técnica:

1 - Getafe: Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Abqar, Diego Rico (Davinchi, min. 79); Arambarri, Milla, Mario Martín (Javi Muñoz, min. 60); Kamara (Sancris, min. 46) y Borja Mayoral (Coba, min. 83).

1 - Alavés: Sivera; Jonny, Garcés, Pacheco, Youssef; Calebe (Carlos Vicente, min. 46), Guevara, Ibáñez (Denis Suárez, min. 79), Abde; Toni Martínez (Aleñá, min. 79) y Mariano (Boyé, min. 79). Goles: 1-0, min. 63: Arambarri; 1-1, min. 71: Guevara.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Calebe (min. 23) y a Garcés (min. 77) por parte del Alavés y a Abqar (min. 31) y Davinchi (min. 88) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a las sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante 8005 espectadores.