Alavés Sanción de la FIFA El Alavés confirma que Garcés no jugará ante Mallorca tras la sanción de la FIFA Agencias | EITB Publicado: 27/09/2025 13:17 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 13:53 (UTC+2) El club babazorro pide respetar la presunción de inocencia de Facundo Garcés, a quién la FIFA ha sancionado sin jugar al fútbol durante un año acusado de falsificación de documentos. Facundo Garcés durante el partido disputado ante el Sevilla en Mendizorrotza. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Alavesek baieztatu du Garcesek ez duela Mallorcan jokatuko, FIFAk zigortu eta gero

Noticias (1) La FIFA prohíbe a Facundo Garcés jugar al fútbol durante un año

El Deportivo Alavés ha confirmado esta mañana que Facundo Garcés no formará parte de la convocatoria y, por lo tanto, no jugará contra el Mallorca tras la sanción impuesta por la FIFA acusado de falsificar documentos.

A través de un comunicado, el club vasco pide "respeto a la presunción de inocencia que asiste al jugador, confiando en que el proceso se resuelva con la mayor celeridad posible".

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este pasado viernes la suspensión, por un período de doce meses, de todas las actividades relacionadas con el fútbol de Garcés y otros seis futbolistas nacionalizados por Malasia, por infracciones vinculadas a la falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos, por lo que inició una investigación que ha concluido con dicha sanción para los siete futbolistas y una multa económica a la Federación de Fútbol de Malasia, acusados de falsificar documentos.