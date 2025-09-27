Alavés LaLiga EA Sports El Alavés sucumbe ante la puntería de Asano (1-0) Agencias | EITB Publicado: 27/09/2025 21:10 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 21:39 (UTC+2) Los babazorros han dominado el encuentro, pero han pagado muy caro su falta de gol, y los de Jagoba Arrasate han logrado su primera victoria en la liga a costa del Alavés. Lucas Boyé, con el balón, ante Pablo Maffeo. Foto: EFE Whatsapp

El Deportivo Alavés fue incapaz de poner freno a su mala racha en Mallorca que batió al conjunto vitoriano y que sumó su primera victoria de la temporada gracias a la puntería de Takuma Asano, que marcó la diferencia en un choque equilibrado.

El duelo era asumido como una final prematura y anticipada para el Mallorca, y los nervios de sus futbolistas fueron una muestra muy significativa de la importancia que tenía el duelo.

Los de Coudet dominaron el encuentro, pero tampoco estuvieron especialmente finos en transiciones más allá de las las internadas de Rebbach, y parecían conformarse con el empate, a la espera de cazar en algún error defensivo de los insulares.

Sin embargo, fue el propio Mallorca quien aprovechó el despiste de la zaga babazorra a la media hora para coger una bombona de oxígeno en forma de gol. Una triangulación entre Muriqi, Domenech y Asano ante la pasividad de Pacheco y Tenaglia permitió al nipón estrenarse esta temporada y poner por primera vez al cuadro de Arrasate por delante en el electrónico este curso.

Ya en la segunda mitad, tanto los bermellones avisaron por un 2-0, como el Alavés por el tanto del empate. Tenaglia incluso se topó con el travesaño. Pero no hubo más goles, y los de Coudet cayeron por la mínima.