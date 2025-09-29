Alavés Suspendido 12 meses El Alavés aparta a Facundo Garcés hasta que resuelva la sanción de la FIFA EITB Media Publicado: 29/09/2025 17:13 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2025 17:25 (UTC+2) El club albiazul ha manifestado "su respeto a las decisiones que adopten los organismos competentes" y ha mostrado su confianza en que la situación se resuelva "en el menor tiempo posible". El central malasio de origen argentino Facundo Garcés. Foto: Europa Press Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Alavesek Facundo Garces baztertu du, FIFAren zigorra ebatzi arte

Noticias (1) La FIFA prohíbe a Facundo Garcés jugar al fútbol durante un año

El Deportivo Alavés ha anunciado este lunes que aparta del equipo al argentino Facundo Garcés, que "queda suspendido cautelarmente, hasta que se resuelva el proceso abierto" por la FIFA.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció el viernes la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol del jugador albiazul y otros seis futbolistas nacionalizados por Malasia, debido a infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027.

Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

El club albiazul ha manifestado "su respeto a las decisiones que adopten los organismos competentes" y ha mostrado su confianza en que la situación se resuelva "en el menor tiempo posible".