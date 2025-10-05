Alavés LaLiga EA Sports Un Alavés muy superior acaba con el invicto Elche (3-1) L. U. | EITB Publicado: 05/10/2025 16:29 (UTC+2) Última actualización: 05/10/2025 17:43 (UTC+2) El equipo local ha logrado adelantarse gracias a un gol de Carlos Vicente y otro de Toni Martínez, que ha provocado la expulsión del visitante de David Affengrube. André Silva ha recortado distancias, pero el gol de Lucas Boyé ha sentenciado el partido. Alavés VS Elche Foto @Alaves Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alaves bikain batek urrezko hiru puntu lortu ditu Elxen aurka (3-1)

El Deportivo Alavés ha ganado este domingo al Elche en un partido en el que ha impuesto su presión y lo ha resuelto en cinco minutos en la segunda parte, con un gol de Carlos Vicente y otro de Toni Martínez, que ha provocado la expulsión del visitante de David Affengruber en la octava jornada de LaLiga EA Sports.

En tiempo de descuento, André Silva ha recortado distancias, pero Lucas Boyé ha sentanciado un duelo marcado por la potencia física de los locales.

En los primeros minutos del encuentro, ha arrancado dominador el Elche, gracias en parte a un inmenso Febas, pero no ha tardado el conjunto de Coudet en recuperar el control y asediar al conjunto ilicitano con un sinfín de ocasiones, que ha terminado sin concretarse.

Los jugadores Calebee, en los locales, y Diangana, en los visitantes, han tenido que abandonar el terreno de juego antes de que finalizara la primera parte de un duelo en el que el equipo de Coudet ha impuesto su juego y ha sometido por momentos a su rival pero no lo ha reflejado en el marcador.

Nada más comenzar la segunda parte, Iñaki Peña ha sacado el guante para despejar el chut de Antonio Blanco que iba a puerta.

En el 76, el colegiado ha señalado la pena máxima por una mano de Álvaro Núñez tras un remate de cabeza de Nahuel Tenaglia. Carlos Vicente ha firmado el primer gol de una tarde que se le ha complicado al Elche tras una tarjeta roja directa al central austríaco David Affengruber, que ha derribado a Toni Martínez cuando se disponía a encarar a Iñaki Peña.

En la jugada posterior, una galopada del delantero albiazul ha ampliado la renta del equipo local con un buen gol de Toni Martínez desde fuera del área.

En el 93, André Silva ha recortado distancias, aunque poco más ha podido hacer el Elche, ya que Lucas Boyé ha rubricado el triunfo local.