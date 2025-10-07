Alavés Sanción Malasia apelará la suspensión de la FIFA contra el jugador del Alavés Facundo Garcés EITB Publicado: 07/10/2025 15:39 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2025 15:42 (UTC+2) La Comisión Disciplinaria de la FIFA estableció una sanción, de un año, para siete jugadores malasios nacionalizados, entre ellos el defensa del Alavés, por supuesta falsedad documental. Facundo Garcés. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Malaysiak Facundo Garces Alaveseko jokalariaren aurka FIFAk ezarritako zigorra apelatuko du

La Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) ha anunciado este martes que apelará la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender a siete jugadores malasios nacionalizados, entre ellos el jugador de origen argentino Facundo Garcés, defensa del Alavés, por supuesta falsedad documental.

"Todos los documentos y las pruebas de apoyo relacionados con este asunto están completos y listos para ser presentados a la FIFA lo antes posible, a través de los canales oficiales", ha apunta la FAM, en un comunicado.

La Comisión de la FIFA anunció a finales de septiembre la suspensión por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol para los siete deportistas por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática de 2027: "La FAM considera que esta descripción es inexacta e injusta", apunta el texto, que remarca que todos los documentos relativos a la elegibilidad de los jugadores fueron "verificados" y los deportistas "actuaron de buena fe".

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027; tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.