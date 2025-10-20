Alavés Empate en Mendizorrotza El Alavés no consigue plasmar en el marcador su dominio ante el Valencia (0-0) EITB Media Publicado: 20/10/2025 23:14 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2025 23:55 (UTC+2) El Glorioso ha completado un monólogo sin premio ante el equipo che. Los alaveses han jugado prácticamente todo el partido en campo contrario, pero se han encontrado con Julen Agirrezabala y el poste del portero del equipo visitante. Luis Rioja y Yusi pugnan por el esférico durante el choque. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Alavesek ezin izan du bere nagusitasuna markagailuan islatu Valentziaren aurkako partidan (0-0)

El Deportivo Alavés ha completado este lunes un monólogo sin premio ante el Valencia en el cierre de la novena jornada de LaLiga EA Sports, que ha acabado con empate a cero, a pesar de que el Glorioso ha jugado prácticamente todo el partido en campo contrario, pero se ha encontrado con Julen Agirrezabala y el poste del portero del equipo visitante.

Ambas escuadras han empatado sin goles al descanso, tras un primer tiempo en el que el equipo babazorro fue superior y dispuso de varias ocasiones de gol, aunque el conjunto de Carlos Corberán pudo adelantarse en el minuto 2.

En el arranque de la segunda parte, un gran cabezazo de Toni Martínez en el minuto 53 ha sido repelido por el guardameta che, Julen Agirrezabala. En la recta final del encuentro, en el minuto 86, una falta botada por Denis Suarez ha acabado estrellándose en el palo de la portería valencianista.

Antonio Blanco ha alcanzado los 100 partidos oficiales con la camiseta del Glorioso. El cordobés llegó en 2023 al conjunto vitoriano y debutó con la albiazul en la Copa del Rey en el mes de enero de ese mismo año. A sus 25 años, Antonio Blanco ha sido homenajeado antes del encuentro con una camiseta con los cien partidos.

Homenaje a Antonio Blanco por sus 100 partidos con el Alavés. Foto: Europ Press

- Ficha técnica:

0 - Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibáñez (Denis Suárez, min.61) ; Rebbach (Aleñá, min.61), Calebe (Vicente, min.61); Lucas Boyé y Toni Martínez (Guridi, min.71).

0 - Valencia: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete (Comert, min.80), Gayá; Javi Guerra (Santamaría, min.80), Pepelu, Danjuma (Raba, min.71), Luis Rioja; Diego López y Hugo Duro (Beltrán, min.80).

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Yusi (min.29) y a los visitantes Diego López (min.82) y Santamaría (min.85).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 15 564 espectadores, con escasos aficionados visitantes. Los jugadores de los dos equipos se detuvieron durante los primeros 15 segundos en señal de protesta por la intención de la liga de trasladar partidos a Miami, como el Villarreal-Barcelona.