Alavés LaLiga EA Sports El Alavés pierde en el último suspiro ante el Rayo (1-0) I. G. | EITB Publicado: 26/10/2025 23:04 (UTC+1) Última actualización: 27/10/2025 11:24 (UTC+1) Alemao ha marcado en el descuento el gol de la victoria, dejando a los babazorros sin premio tras un buen partido. Rayo Vallecano vs. Alavés. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Alavesek azken hasperenean galdu du Rayoren aurka (1-0)

El Deportivo Alavés ha perdido por 1-0 contra el Rayo Vallecano este domingo en el partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Vallecas.

El comienzo del choque ha sido muy rocoso, con un juego de alta intensidad por parte de ambos equipos que ha hecho que la posesión del balón estuviera muy repartida.

La primera ocasión del partido la han tenido los babazorros, con un tiro cruzado de Aleñá a la media vuelta que se ha ido fuera. Blanco también ha tenido una buena oportunidad de marcar, pero su tiro colocado lo ha despejado la defensa.

Poco a poco, el Rayo ha ido ganando protagonismo, lo que ha obligado a Sivera a hacer varias paradas clave, demostrando porqué es el portero menos goleado.

Al final de la primera parte Pacheco se ha lesionado tras un fuerte choque con Sivera.

La gran intensidad del comienzo ha hecho mella en los jugadores, que han notado el cansancio en la segunda mitad y han bajado el ritmo. Boyé ha sido de los hombres más activos del equipo alavés, y a punto ha estado de marcar tras robar el balón a la defensa.

Tanto Toni Martínez como Protesoni han intentado adelantar al 'Glorioso', pero la defensa del Rayo ha sido muy férrea.

Ya en el descuento, un centro de los locales ha pillado mal colocado al Alavés y Alemao ha rematado a placer para dar la victoria al Rayo (1-0).