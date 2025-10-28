Alavés Lesión Jon Pacheco, baja en el Alavés por una rotura de ligamentos en el hombro AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 28/10/2025 11:38 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 11:55 (UTC+1) El defensa navarro se lesionó tras caer al suelo en el partido de liga ante el Rayo Vallecano. Según ha explicado el club alavés, no pasará por quirófano. Foto de archivo de Jon Pacheco, jugador de Alavés Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Pacheco baja izango da Alavesen, ezker sorbaldako lotailuak hautsi baititu

El central del Deportivo Alavés Jon Pacheco será baja en las próximas semanas por una lesión en el hombro izquierdo sufrida ante el Rayo Vallecano.

El defensa albiazul se rompió los ligamentos de su articulación, aunque no pasará por el quirófano y ha iniciado un tratamiento conservador. Será su evolución la que marque el plazo de recuperación, explicaron desde el club.

El navarro cayó al terreno de juego tras un choque con su portero, Antonio Sivera, en el que se produjo la lesión, al filo del descanso.